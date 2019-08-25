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تعرف على مشكلة ترخيص فندق الكلاب بالبحر الأحمر .. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:44 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور فتحي سلمي مدير إدارة الطب البيطرى بالبحر الأحمر إنه تم تشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص تراخيص فندق الكلاب بالغردقة .

وأضاف: أن المبنى لا يوجد تراخيص نهائيا له مشيرا إلى عدة اشتراطات يجب توافرها للترخيص ولم يتم تقديم أي مستندات تدل على الترخيص .

من جانبه قال نقيب البيطريين بالبحر الأحمر الدكتور وحيد رفعت أن هناك تخبطا فى الإجراءات ما بين المحافظة والهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وتابع: وحيد رفعت أن الشروط والمعايير الخاصة بالمكان فى طريقها للانتهاء مشيرا إلى أن هناك أكثر من مكان يعمل بنفس الآلية.

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