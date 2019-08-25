تعرف على مشكلة ترخيص فندق الكلاب بالبحر الأحمر .. فيديو

قال الدكتور فتحي سلمي مدير إدارة الطب البيطرى بالبحر الأحمر إنه تم تشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص تراخيص فندق الكلاب بالغردقة .



وأضاف: أن المبنى لا يوجد تراخيص نهائيا له مشيرا إلى عدة اشتراطات يجب توافرها للترخيص ولم يتم تقديم أي مستندات تدل على الترخيص .



من جانبه قال نقيب البيطريين بالبحر الأحمر الدكتور وحيد رفعت أن هناك تخبطا فى الإجراءات ما بين المحافظة والهيئة العامة للخدمات البيطرية .



وتابع: وحيد رفعت أن الشروط والمعايير الخاصة بالمكان فى طريقها للانتهاء مشيرا إلى أن هناك أكثر من مكان يعمل بنفس الآلية.