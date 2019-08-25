أخميم يجدد تعاقد بيبو رسميًا استعداد للقسم الثالث

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي أخميم ، في إقناع اللاعب جابر محمد جابر الشهير بـ"بيبو"، من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، لمدة موسمين والاستمرار خلال الفترة المقبلة من دوري القسم الثالث.



يذكر أن اللاعب جابر محمد جابر قد شارك مع الفريق الموسم الماضي وقدم مستوى متميزا مما دفع مسئولي مجلس إدارة نادي أخميم في الاتفاق معه لإقناعه بالتجديد لموسمين ،استعداد للموسم الجديد بدورى القسم الثالث.



وقال بيبو الظهير الأيسر لفريق أخميم في تصريحات "لصدى البلد " بأنح قام جدد عقده لمدة موسمين والاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد وأنه سيسعي لتقديم مستوى متميز مع الفريق وتحقيق حلم الصعود لدورى القسم الثانى .



ويعد فريق أخميم أحد فرق محافظة سوهاج التي شتشارك بدوري القسم الثالث خلال الموسم الجديد برفقة أندية شبان المراغة ،والمراغة، ومكة المكرمة، وأهلي المنشأة، ومركز شباب البلينا، ومركز شباب مدينه سوهاج الصاعد حديثًا للقسم الثالث.