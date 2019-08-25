دورة الألعاب الأفريقية.. منتخب مصر لشباب كرة اليد يسحق المغرب في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من عمر اللقاء الذي يجمع بين منتخب مصر للشباب لكرة اليد ونظيره منتخب المغرب بنتيجة " 13-17"، لصالح الفراعنة في إطار المجموعة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات بدورة الألعاب الإفريقية.



استطاع لاعبو المنتخب المصري لكرة اليد للشباب فرض السيطرة في الشوط الأول من عمر اللقاء والحفاظ على شباكهم من أجل احتلال صدارة الفوز.



وحقق المنتخب المصري لكرة اليد للشباب انتصارا كبيرا في الجولتين الماضيتين أمام منتخبي غينيا وزامبيا ، لنهي قطار الجولة الأخيرة لحسم صدارة المجموعة الأولى في لقاء اليوم أمام منتخب المغرب .

