نهائي مصري لتنس الطاولة المختلط بدورة الألعاب الإفريقية

وفاز أحمد صالح وفرح عبدالعزيز على ثنائي نيجيريا بنتيجة 3-1.



ويحصل الفريقان الخاسران على ميدالية برونزية ليكون نصيب مصر ذهب وفضة وبرونز.



يرأس البعثة تامر وفقي عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وأشرف حلمي المدير الفني وماجد عاشور المدير الفني.



كان منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات حققا ميداليات الذهبية للفرق.

واصل منتخب تنس الطاولة إنجازاته بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب بتأهل فريقين للزوجي المختلط للمباراة النهائية التي تقام مساء اليوم.تأهل للمباراة النهائية فريق عمر عصر ودينا مشرف ليواجه فريق أحمد صالح وفرح عبدالعزيز لتضمن مصر الميدالية الذهبية والفضية لتنس الطاولة للزوجي المختلط.فاز في مباراة الدور قبل النهائي الأولى عمر عصر ودينا مشرف بنتيجة 3-1 على الثنائي المصري محمد البيلي وريم العراقي.