الديهي: الرئيس السيسي ناقش مع رئيس وزراء إيطاليا أهم ملفات قمة الدول السبع ..فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن التواجد والنشاط المصري في قمة الدول السبع المنعقدة بمدينة "بياريتز" بفرنسا غير مسبوق لدولة ليست عضو في مجموعة الدول السبع الكبرى، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام القمة.



وأضاف مقدم برنامج بالورقة والقلم خلال تغطية خاصة لقناة ten ، لأعمال قمة مجموعة السبع الكبرى في فرنسا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى بالرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.



وقال مقدم برنامج بالورقة والقلم إنه ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الإرهاب والهجرة والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الليبية، وقضايا شرق المتوسط والغاز والإرهاب.



وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم إلى أن الرئيس السيسي سيعقد عددًا من اللقاءات على هامش هذه القمة، كما سيجرى تخصيص بعض اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين.