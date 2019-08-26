وكيل لجنة حقوق الإنسان: يجب تطهير كل مؤسسات الدولة من أصحاب الفكر الإخواني المتطرف

أكدت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على ضرورة تنقية مؤسسات الدول جميعا من العناصر الإخوانية كما طالبت القائمين على تلك المؤسسات بضرورة تطهير تلك المؤسسات سواء حكومية أو مؤسسات خاصة.



وتابعت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أنه يجب محاسبة كل من يظهر منه سلوك إخوانى ويجاهر بأفكارة أو يقوم بالترويج للفكر المتطرف والإفصاح عن ذلك يعاقب فورا ، مؤكدة أننا لا نحاسب الناس على النوايا وبالتالى من يظهر أفكارة ويبدء فى طرحها وترويجها يحاسب على ذلك فورا.



كانت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قد طالبت وزير التعليم العالي، بضرورة أستغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين للجماعة الإرهابية.



وأشارت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر أخوانية سواء كانت قيادات او لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.



وأكدت أن استمرار وجود عناصر تابعة لجماعة الإخوان في التعليم وخاصة التعليم العالي، يؤثر بالسلب على عقول الطلاب، ويجعلهم مادة خصبة للإرهاب والجرائم، بما يتطلب إجراءات على أرض الواقع لإبعاد هؤلاء العناصر من الجامعات.

