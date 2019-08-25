ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

25 سبتمبر.. انطلاق المؤتمر العام للمحامين برئاسة "عاشور" بالغردقة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:27 م
الإعلامي سامح عاشور
الإعلامي سامح عاشور
حمادة خطاب
تعقد نقابة المحامين، مؤتمرها العام السنوي برئاسة النقيب العام سامح عاشور، وذلك بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر المقبل.

ويقام المؤتمر تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، بقيمة اشتراك 1000 جنية، شاملة الإقامة والإعاشة وحقيبة المطبوعات، تسدد عن طريق النقابة الفرعية المختصة للمسددين لاشتراك 2019، وفقا للأعداد المخصصة لكل نقابة فرعية.

وأشارت النقابة العامة إلى عدم قبولها لأي اشتراكات غير واردة عبر النقابات الفرعية، مضيفة أن 15 سبتمبر المقبل هو الموعد الأخير لتسليم الاشتراكات بالنقابة العامة.

ترشيحاتنا

9 عادات مدمرة لصحة الكلي.. انتبهي إليها قبل فوات الاوان

مفاجأة .. الأهلي مهدد بسحب لقب الدوري الممتاز بعد إلغاء الهبوط

أبشع تعذيب .. ضباط بريطانيون يجرون سجينا غارقا في دمائه وهم يضحكون .. صور

تعرف على منافس الأهلى فى دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا وموعد المباراة

دورة الألعاب الأفريقية.. منتخب مصر لشباب كرة اليد يسحق المغرب في الشوط الأول

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الشوربة بوصفات غير تقليدية.. أبرزها السمك والبصل

بـ فستان مرايات.. ميريام فارس بإطلالة جريئة على المسرح

علاج المرارة بالتفاح .. نظام غذائى يخلصك منها فى اسبوع