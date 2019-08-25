25 سبتمبر.. انطلاق المؤتمر العام للمحامين برئاسة "عاشور" بالغردقة

تعقد نقابة المحامين، مؤتمرها العام السنوي برئاسة النقيب العام سامح عاشور، وذلك بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر المقبل.



ويقام المؤتمر تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، بقيمة اشتراك 1000 جنية، شاملة الإقامة والإعاشة وحقيبة المطبوعات، تسدد عن طريق النقابة الفرعية المختصة للمسددين لاشتراك 2019، وفقا للأعداد المخصصة لكل نقابة فرعية.



وأشارت النقابة العامة إلى عدم قبولها لأي اشتراكات غير واردة عبر النقابات الفرعية، مضيفة أن 15 سبتمبر المقبل هو الموعد الأخير لتسليم الاشتراكات بالنقابة العامة.

