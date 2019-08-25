الديهي: الرئيس السيسي وحد وجهات نظر الزعماء الأفارقة في قمة الـ 7.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إنه تم تنسيق المواقف بين الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية وبين الزعماء الأفارقة المتواجدين في فرنسا لحضور قمة دول السبع من أجل توحيد وجهات النظر وتوحيد الآراء فيما يخص المستجدات والملفات المطروحة في القمة.



وأضاف مقدم برنامج بالورقة والقلم خلال تغطية خاصة لقناة ten ، أن من أبرز الملفات التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القادة الأفارقة هي التنمية المستدامة وخطة 2063 وكذلك منطقة التجارة الحرة الأفريقية والتي تم تدشينها منذ أسابيع قليلة ودخلت حيز التنفيذ.



وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم أن اجتماع الرئيس السيسي بزعماء أفارقة المشاركين في القمة جاءت من أجل توحيد الرؤى والآراء قبل الجلوس مع زعماء العالم في مجموعة السبع، موضحًا أنه سيكون هناك لأول مرة اتفاق واضح أن العلاقات بين القارة الأفريقية ودول السبع لن تكون علاقة تابع ومتبوع، بل سيكون علاقة شراكة استراتيجية بين الدول.



وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أنه سيتم تصويب أخطاء تاريخية ورفع الظلم عن القارة الأفريقية خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا.