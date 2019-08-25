محمد فضل الله: الزمالك وبيراميدز مهددان بـ الإقصاء من بطولات أفريقيا

أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أن فريقي النادي الزمالك وبيراميدز مهددان بالإقصاء من بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية فى النسخة الحالية.





قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات لـ "صدى البلد"، فى حال تنفيذ مركز التسوية والتحكيم الرياضى القرار الصادر اليوم الأحد بعدم هبوط أندية الداخلية وبتروجيت والنجوم، واستمرارهم في دوري الموسم القادم بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية بما فيها الطعن على القرار سيقلب الأوضاع رأسا على عقب.





وأضاف الدكتور محمد فضل الله "قبول الدعوى اليوم من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضي كان من حيث الشكل وسوف يتم الفصل فى الشق الموضوعى خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي قرر تعليق نتائج مباريات الدورى الموسم المنتهي لحين الفصل فى القضية".





وتابع الدكتور محمد فضل الله "اتحاد الكرة معترف بمركز التسوية والتحكيم الرياضي وعليه اتباع كافة الإجراءات الخاصة بالطعن على القرار فى المواعيد المحددة وتقديم كافة المستندات التى تدعم موقف الجبلاية".



