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منوعات

أسلوب تعليمي غريب.. مركز دروس خصوصية يتحول إلى كباريه في المحلة الكبرى .. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:28 م
صدى البلد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم، لمدرس داخل أحد السناتر التعلمية وهو يقوم بشرح المواد الدراسية، على أغاني الشعبية بينما تقوم سيدة و رجل بالرقص بجوار المدرس، في أسلوب تعليمي غريب من نوعه.

ويوضح الفيديو المتداول، المعلم وهو يقوم بالشرح وسط الأغاني الشعبية وبجانبه اثنين الراقصين وسط تصفيق التلاميذ.

وأوضح رواد التواصل أن الفيديو المتداول تم تصوير بمركز دروس خصوصية في المحلة الكبرى.

فيما أثار الفيديو سخرية وغضب رواد التواصل الاجتماعي، فور انتشار الفيديو عبر موقع الفيسبوك.

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