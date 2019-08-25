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مصيدة لأرواح الأطفال .. ترعة زلطة ببني سويف شوكة في ظهر الأهالي.. فيديو وصور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:45 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
يعيش أهالى قرية زلطة التابعة لمركز بني سويف، حالة من القلق والأرق وعدم النوم بسبب ترعة للرى تشطر قريتهم إلى نصفين حيث أصبحت الترعة التى لا يتعدى عرضها مترين وطولها 100 متر مصيدة لأرواح الأطفال ومرتع للقمامة والحشرات ومركز لهجوم البعوض والقوارض على بيوت القرية ويصفها الأهالي بأنها كالشوكة في ظهورهم.

صدى البلد انتقل إلى القرية والتقى ببعض الأهالي المتضريين من وجود الترعة في البداية ، قال طارق كمال أحمد عبدالغني، من أبناء القرية، نعاني من أضرار الترعة المارة من وسط العزبة خاصة أن مياه الصرف بالعزبة تصب في الترعة ومنها إلى الزراعات والحقول التي نأكل منها ويأكل منها غيرنا مما تسبب تفشى الفشل الكلوي والأمراض فضلا عن الذباب والبعوض التى تهاجمنا على مدار 24 ساعة، مضيفا:" توجهنا للمسئولين فى إدارة شئون البيئة بالمحافظة وفي مجلس المدينة للمطالبة بردم أو تغطية الترعة لكن لا حياة لمن تنادي".

وأضاف محمد صبري: هذا المجرى المائي لا يجب أن نطلق عليها ترعة لانها لا ينطبق عليها أي مواصفات وليس لها أي فائدة وما هي إلا مسببة "لوجع قلب المواطنين"، مطالبا المسؤلين ان ينقذوا الاهالي منها.

من جانبه قال بدر فرج سليم من أبناء زلطة: "تواصلنا مع المسؤلين في كل مستوياتهم ومع أعضاء مجلس النواب وكل شهر ولكن لا استجابة نهائيا من الري ولا من المحافظة".
مصيدة لأرواح الأطفال .. ترعة زلطة ببني سويف شوكة في ظهر الأهالي.. فيديو وصور
مصيدة لأرواح الأطفال .. ترعة زلطة ببني سويف شوكة في ظهر الأهالي.. فيديو وصور
مصيدة لأرواح الأطفال .. ترعة زلطة ببني سويف شوكة في ظهر الأهالي.. فيديو وصور
مصيدة لأرواح الأطفال .. ترعة زلطة ببني سويف شوكة في ظهر الأهالي.. فيديو وصور
مصيدة لأرواح الأطفال .. ترعة زلطة ببني سويف شوكة في ظهر الأهالي.. فيديو وصور
مصيدة لأرواح الأطفال .. ترعة زلطة ببني سويف شوكة في ظهر الأهالي.. فيديو وصور
مصيدة لأرواح الأطفال .. ترعة زلطة ببني سويف شوكة في ظهر الأهالي.. فيديو وصور
مصيدة لأرواح الأطفال .. ترعة زلطة ببني سويف شوكة في ظهر الأهالي.. فيديو وصور
مصيدة لأرواح الأطفال .. ترعة زلطة ببني سويف شوكة في ظهر الأهالي.. فيديو وصور
مصيدة لأرواح الأطفال .. ترعة زلطة ببني سويف شوكة في ظهر الأهالي.. فيديو وصور
مصيدة لأرواح الأطفال .. ترعة زلطة ببني سويف شوكة في ظهر الأهالي.. فيديو وصور

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