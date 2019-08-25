دواء بالصيدليات.. مكمل غذائي لـ الوقاية من مرض السرطان

يعتبر السرطان هو مرض العصر وشبح يطارد الكثير، ويقول الصيدلي باهر السعيد بسبب التلوث البيئي الموجود في كل مكان والعادات الصحيه الغير سليمة السبب الرئيسي للسرطان بسبب التعرض للآثار الضارة الناتجة عن الجزيئات الشاردة والمسببة لإختلال وظيفي للخلية اللي بينتهيً بموتها.



وأكد باهر السعيد أن الوقاية خير من العلاج تعتبر مضادات الأكسدة هي خط الدفاع الأول ضد الجزيئات الشاردة، وبالتالي خط دفاع ضد السرطان.



ومن أشهر المكملات الغذائيه الموجوده والتي تعتبر افضل مضادات الاكسده هو السيلينيوم ايه سي اي وسعرها بمتناول الجميع هي أقراص مغلفة تمنع تلف الخلايا بالقضاء على الجزيئات الشاردة والمؤكسدات الضارة من خلال تأثير المكونات

السيلينيوم

فيتامين أ

فيتامين ج

فيتامين ه.





يحتوي علي فيتامين أ العنصر الأساسي للحفاظ على صحة الرؤية والأغشية المخاطية.



تحتوي على فيتامين ج المهم في الحفاظ على الشعيرات الدموية وتقويتها.

وفيتامين ج بيعمل على تجديد فيتامين ه مؤديًا إلى إطالة عمله بالجسم.



فيتامين هـ بقوي مفعول السيلينيوم كمضاد للأكسدة.



السيلينيوم

يقوى جهاز المناعة والدفاع ويحارب الشيخوخة والالتهابات ويقى من أمراض القلب وسرطان البروستاتا والقولون ومرض الكاتاركت الذى يصيب العيون، كما ينظم عمل الغدة الدرقية ويساعد على امتصاص الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل فيتامين سى و هـ.



دواعي الاستعمال:



يحمي من الإصابة بأمراض السرطان كونه مضاد للاكسده



زيادة الخصوبة والقدرة على الإنجاب.



يحمي من مشاكل البروستاتا.



يحمي خلايا الكبد.



مفيد لمرضى القلب والأوعية الدموية.



مهم لصحة البشرة:

الوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.



مساعد إنزيمي مهم لأنه يعتبر عنصرًا حيويًا للعديد من التفاعلات الكيميائية وعدم وجوده يوقف عملية حدوثها أو يقلل منها لكونه محفزًا لها.



له دور مهم في تنقية الدم بسبب كونه مضادًا للأكسدة مما يزيد من نشاط الدورة الدموية وصحة الأكسجين ونقاؤه.



توحيد لون البشرة فهو بيعمل بصورة غير مباشرة على جعل لون البشرة موحدًا ويجعل البشرة أكثر صحية.



الوقاية من أمراض المفاصل اذا تم أخذه لمدة شهرين أو 3 أشهر



الجرعة:



قرص مرة واحدة يوميًا.



تحذير هام



الأشخاص الذين يتناولون أدوية ايزوتريتنوين (نت لوك) ممنوع يتناول معه اي عقار يحتوي هلي فيتامين أ وممنوع للحوامل.

لا تأخذ المنتج إذا كنت تتناول أي مكملات فيتامين أ أخرى.