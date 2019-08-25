حصل على برونزية العالم.. المصري طارق محروس مديرا فنيا لفريق اليد في أهلي جدة.. صور

أنهى نادي أهلي جدة السعودي إجراءات تعاقده مع طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب الحاصل على برونزية العالم، ليتولى تدريب فريق كرة اليد بالنادي السعودي.



ووصل محروس إلى مدينة جدة وقام بالتوقيع على عقود تدريب الفريق وسط حفاوة كبيرة من أحمد الصائغ رئيس النادي، وأحمد نور الرئيس التنفيذي، وسعود الحودي المشرف على كرة اليد.



وعبر طارق محروس عن سعادته الكبيرة داخل قلعة من القلاع الرياضية الكبيرة على مستوى الوطن العربي، وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه لتكوين فريق قوي لكرة اليد بنادي أهلي جدة يكون قادرا على حصد الألقاب المحلية والقارية، متوجها في الوقت ذاته بالشكر لإدارة أهلي جدة والمسئولين عن كرة اليد لثقتهم الكبيرة فيه ورغبتهم القوية على أن يتواجد داخل هذه القلة الرياضية الكبيرة.

