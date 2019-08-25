ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصل على برونزية العالم.. المصري طارق محروس مديرا فنيا لفريق اليد في أهلي جدة.. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:50 م
طارق محروس مديرا
طارق محروس مديرا فنيا لفريق اليد في أهلي جدة
عمرو الحلوانى
أنهى نادي أهلي جدة السعودي إجراءات تعاقده مع طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب الحاصل على برونزية العالم، ليتولى تدريب فريق كرة اليد بالنادي السعودي.

ووصل محروس إلى مدينة جدة وقام بالتوقيع على عقود تدريب الفريق وسط حفاوة كبيرة من أحمد الصائغ رئيس النادي، وأحمد نور الرئيس التنفيذي، وسعود الحودي المشرف على كرة اليد.

وعبر طارق محروس عن سعادته الكبيرة داخل قلعة من القلاع الرياضية الكبيرة على مستوى الوطن العربي، وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه لتكوين فريق قوي لكرة اليد بنادي أهلي جدة يكون قادرا على حصد الألقاب المحلية والقارية، متوجها في الوقت ذاته بالشكر لإدارة أهلي جدة والمسئولين عن كرة اليد لثقتهم الكبيرة فيه ورغبتهم القوية على أن يتواجد داخل هذه القلة الرياضية الكبيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الزمالك اليوم السبت 13-7-2019 .. رحيل طارق حامد لاتحاد جدة الابرز

طارق محروس.. صانع ثورة كرة اليد في مصر.. وقائد منتخب الشباب لانتزاع برونزية كأس العالم

مدرب منتخب اليد: تعمدنا الخسارة أمام السويد في مباراة ودية وانتصرنا عليها بالمونديال

صدق أو لا تصدق.. لاعب منتخب كرة اليد يتقاضى 400 جنيه راتباً

بعد إنجاز كأس العالم لشباب اليد.. طارق محروس مديراً فنياً لـ أهلي جدة

أخبار الرياضة.. مفاجأة بشأن اقتراب رامون دياز من الزمالك.. شرط إعلان مدرب المنتخب.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

لحظة اعتراض القوات الجوية السعودية لهجوم مليشيات الحوثي الإرهابية على جازان.. فيديو

جهاد جريشة عن مباراة بيراميدز: لم أعتذر للأهلي .. وأخطاء التحكيم أمر وارد

خالد الجندي: وضع العطر فى هذا التوقيت يساعد على الخشوع خلال الصلاة ..فيديو

عمومية اتحاد الكرة تتوعد بـ جمعية طارئة واستعجال الفيفا فى شكواها

الإفتاء توضح حقيقة شعور الميت بمن يزوره.. فيديو

أسلوب تعليمي غريب.. مركز دروس خصوصية يتحول إلى كباريه في المحلة الكبرى .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقفة على الشباك.. هند صبرى تثير هوس متابعيها بإطلالة أنيقة بالأبيض

اطلالة جذابة .. مي سليم بمكياج وعدسات تبرز جمال عينيها

طريقة عمل الشوربة بوصفات غير تقليدية.. أبرزها السمك والبصل