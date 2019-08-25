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رياضة

الدوري الإيطالي .. ميلان يستهل مشوراه في الكالشيو بخسارة من أودنيزي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:39 م
ميلان
ميلان
أحمد هاني
خسر فريق ميلان في بداية مشوراه في الدوري الإيطالي "الكالتشيو" الذي انطلق أمس السبت، بالخسارة أمام أودينيزي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "فريولي".

وسجل رودريجو بيساو لاعب أودينيزي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 72 من مجرياتها، وفشل لاعبو ميلان في انتزاع التعادل.

وكان يوفنتوس قد افتتح الدوري الإيطالي يوم أمس بالفوز على بارما بهدف يتيم أيضًا سجله المدافع جورجيو كيليني، فيما فاز نابولي مساء أمس 4-3 على نابولي.

وشارك الجزائري إسماعيل بن ناصر في ظهوره الأول مع ميلان بعد إنتقاله من إمبولي عقب حصد أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر .

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