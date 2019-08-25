شاهد.. هند رضا تكشف عن ساقيها وهي تقرأ كتابا على البحر

نشرت الفنانة هند رضا صورة على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، صورة جديدة من الإجازة الصيفية.





وظهرت الفنانة هند رضا في الصورة وهي على شط البحر بشعر مبلل وطقم جينز قصير كشف عن ساقيها، وتخلت هند عن المكياج والذي يوضح ذلك أثر نزولها البحر ولكنها تمتعت بملامح بسيطة، وعلقت "انا احب القراءة هل تقرا يارفاق خمن ماذا اقرآ ماذا عنك".





وكانت الفنانة هند رضا عملت فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع النجم محمد رمضان.





وتقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.





استضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.