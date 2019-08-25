عمومية اتحاد الكرة تتوعد بـ جمعية طارئة واستعجال الفيفا فى شكواها

أصدرت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا تشكر به قيادات الدولة المصري والتي أتاحت فرصة لممارسة حقها في تعديل لوائحها بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأوليمبية المصرية وقانون الرياضة.



وقامت اللجنة بعرض عدة نقاط بأن اللجنة تعترض على أي دمج بين لجنة الجمعية العمومية واللجنة المؤقتة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتسيير الأعمال وإجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد لها.



كما قررت مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استعجال الرد على الشكوى الأولى الموجهة من لجنة الجمعية العمومية بشأن تشكيل لجنة إدارة للإتحاد وذلك حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ الإجراءات القانونية قبل يوم 30 أغسطس 2019 وهو آخر موعد للطعن على قرار لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طبقًا للإجراءات القانونية.



وقررت أيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لتعديل لائحة النظام الأساسي طبقًا للائحة بعدما تقدم (91) ناديا بطلب رسمي مكتمل الشروط ، وتم إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهم والرد من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن الإجراءات والذي ورد لهذه الأندية بالخطاب المسجل رقم (2710) بتاريخ 19 أغسطس الجاري.

