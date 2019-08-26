العمل التطوعي وخدمة الوطن أول محاضرة بالمنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد

استهلت جامعة المنيا أولى فعاليات المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد، اليوم والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، بجلسة حوارية تحت عنوان "العمل التطوعي وخدمة الوطن، والتي حاضر بها الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والمشرف علي معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس جامعة المنيا للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وأدار الحوار الدكتور بليغ حمدي الأستاذ بكلية التربية بجامعة المنيا.



أقيمت فعاليات الجلسة الحوارية الأولى بالقاعة الصغرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، بحضور وفود جامعات الصعيد من طلاب جامعات "بني سويف، وسوهاج، وأسيوط، والفيوم، والمنيا".



وعبر د.طايع عبد اللطيف، عن سعادته بتواجده بين شباب جامعات الصعيد، مؤكدًا بأن المنتدى لا يعني الفصل بين شباب الصعيد عن باقي شباب الجمهورية ولكن هو تواصل للثقافات بين شباب الجامعات المتقاربة بالمسافات، مشيرًا أنه سيتم عقد المنتدى بجامعات الدلتا والقناة قريبا، ثم عقد منتدى يجمع كل شباب الجامعات المصرية، موضحًا أن العمل التطوعي بالاتحادات الطلابية يستهدف تحقيق المصلحة للقاعدة الطلابية بالجامعات، وهو مسئولية كبيرة يتحملها الطالب الذي يقوم بترشيح نفسه لأداء الخدمة المنوط تحقيقها لزملائه الطلاب، مما يستوجب أن يكون المرشح صاحب القدرة والتمثيل المشرف لزملاءه وعلي دراية كاملة بالقواعد والقوانين المنظمة للتعامل بينه وبين إدارة الجامعة.



ومن جانبه أوضح الدكتور هاني العربي أن دور الاتحادات الطلابية كنموذج للعمل التطوعي هي عملية إرادية مقصودة يمارسها الطالب باختياره وبإرادته، وتهدف إلي تعزيز الانتماء للوطن، وقيمة المسئولية المجتمعية، والمشاركة في خدمة الآخرين، مؤكدًا بأن الجامعة قامت بعقد العديد من المبادرات التطوعية كان منها حملات للتبرع بالدم ومكافحة فيرس سي والمشاركة في مبادرة حياة كريمة والقوافل البيئية المتكاملة للقري المحرومة والأشد احتياجًا.



كما تضمنت الجلسة والتي قام بإدارتها الدكتور بليغ حمدي نقاشات لعددًا من المحاور التي تدور حول، اللوائح التنفيذية للاتحادات الطلابية، والعلاقة بين اتحاد الطلاب والعمل التطوعى، الى جانب عرض للمشروعات القومية الخاصة بالعمل التطوعي، بالإضافة إلى كيفية صناعة القادة، وسمات العمل التطوعي والمبادرات التي تم تنفيذها بكليات الجامعة، وكيفية رسم خارطة الطريق للمستقبل.