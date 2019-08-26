كيف تستفيد مصر من مشاركة قمة الـ ٧ الكبار في فرنسا .. رضا لاشين يجيب

قال الدكتور رضا لاشين مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إن مشاركة مصر فى قمة مجموعة السبع فى فرنسا والتى تمثل اقتصادياتها ٤٠% من الناتج العالمى الإجمالي فرصة جيدة لعرض خريطة وفرص الاستثمار المتنوعة الموجودة فى مصر وفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات خاصة مع وجود الكثير من رؤساء الكثير من كبريات الشركات العالمية.



وأشار لاشين في تصريحات لصدى البلد إلى أن تواجد الرئيس السيسي على رأس الوفد المصري المشارك بالقمة لحل أى عقبات ويعطى طمأنة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال الموجودين بالقمة وفى ضوء رئاسة مصر الاتحاد الافريقي وإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والدول الأفريقية الشهر الماضى ومناقشة مختلف الموضوعات التى تهم الدول الافريقية من تيسير نقل التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ودفع حركة الاستثمارات الأجنبية إليها.



بالإضافة إلى استكمال مشاورات التعاون الاقتصادي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية مع رؤساء وممثلي الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا واليابان وامريكا ايضا مناقشة المشروعات الثنائية بين مصر وفرنسا فى الصناعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا والثقافة.



وتابع: تأتي القمة فى ظروف عالمية اقتصادية وسياسية متوترة تعمل فيها القمة على الحشد الدولى لتدعيم مبادئ واتفاقيات ومعاهدات التجارة الحرة خوفا أن يتأثر النمو الاقتصادي العالمى بالتباطؤ والركود فى ظل تداعيات الحرب التجارية الكبرى التى تشنها أمريكا على الصين وهما اكبر اول وثانى اقتصاد عالمى على مستوى الدول والتوترات السياسية لأمريكا بينها وبين العديد من الدول ومنها ايران وكذلك أزمة كشمير بين الهند وباكستان واحتجاجات هونج كونج.



أوضح أنه على ضوء القمة سيتم مناقشة بعض المشاكل مثل التنمية وعدم المساواة والهجرة غير الشرعية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتراجع وتعليق الحرب التجارية بين امريكا والصين وعدم تطبيق الرسوم الإضافية، بعد ان قامت الولايات المتحدة بتجاهل المجتمع الدولي وأصبحت تتبنى نظرية ” امريكا اولا ” بوضوح في عهد الرئيس ترامب، ما أدى الى ردود الفعل السلبية على الولايات المتحدة وعلى دول العالم أجمع بسبب تلك الحرب التجارية .



واستطرد أن الحرب التجارية الامريكية الصينية انعكست على كافة البورصات المالية العالمية وبورصات المعادن مثل الذهب والنحاس والألومنيوم والنيكل والزنك حيث قللت تلك الحرب النمو والطلب على المعادن خاصة ان الصين اكبر مستهلك لتلك المعادن على المستوى العالمى وأدى إلى أن العديد من دول جنوب شرق آسيا سوف تعيد نظرها فى ترتيبها لاستغلال مختلف الفرص الاقتصادية.

