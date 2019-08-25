الدوري الإسباني .. برشلونة يهاجم ريال بيتيس بـ جريزمان

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه، لمواجهة ريال بيتيس،بعد قليل على ملعب كامب نو، فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .



وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:



تير شتيجن - ألبا - لينجليت - بيكيه - سيميدو - بوسكيتس - رافينيا - دي يونج - بيريز - روبرتو - جريزمان



ويغيب عن برشلونة ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وعثمان ديمبلي، للاصابة .

