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خالد الجندي: وضع العطر فى هذا التوقيت يساعد على الخشوع خلال الصلاة ..فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:45 م
وضع العطر فى هذا
وضع العطر فى هذا التوقيت يساعد على الخشوع
محمود ضاحي
وضع الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، روشتة شرعية للتغلب على عدم الخشوع في الصلاة.

وقال الشيخ خالد الجندي خلال برنامجه اليوم "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، إن حالة الاعتياد المتكرر تجعلنا نفعل أشياء يومية لا نتذكرها، موضحا أن الأمر عبارة إشارات ووصلات عصبية تعمل بشكل أوتوماتيكي دون أن يشعر الإنسان.

وأضاف الشيخ خالد الجندي "نصلي بدون أن تتذكر أي شيء، فيصلي المسلم فلايدري هل صلى 3 أو 4 ركعات فيخرج من الصلاة دون خشوع"، مشيرا إلى أن هذه المشكلة حلها يكون بنظام يغير الإنسان به طريقة الصلاة ويستعد لها حتى يعيش روحانيتها. 

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن ضع عطر معين قبل الصلاة، لأن العطر تذكرك بذكريات معينة، وهو نوع من التأثير، كما أن الرائحة الجميلة تكون سببا في إقبال الملائكة.

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