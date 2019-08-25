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رياضة

متصدر مجموعته.. شباب منتخب مصر لكرة اليد يسحق المغرب في دورة الألعاب الأفريقية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:41 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب لكرة اليد
حسام الحارتي
حقق منتخب مصر للشباب لكرة اليد فوزا ساحقا على نظيره منتخب المغرب بنتيجة "32-27 "، في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار المجموعة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات بدورة الألعاب الإفريقية .

استطاع لاعبو المنتخب المصري لكرة اليد للشباب فرض السيطرة في الشوط الثاني من عمر اللقاء والحفاظ على شباكهم من أجل
الاستمرار في احتلال صدارة الفوز.

وتأهل منتخب مصر للشباب لكرة اليد الى دور ال8 بعد إقصاء منتخب المغرب وتحقيق الفوز في لقاء اليوم واعتلاء صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط ، بينما توقف المنتخب المغربي برصيد 4 نقاط فقط في المركز الثاني .

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري للشباب لكرة اليد بعد حسم المتصدر من المجموعة الثانية .



وانتهت أحداث الشوط الأول من عمر اللقاء الذي يجمع بين منتخب مصر للشباب لكرة اليد ونظيره منتخب المغرب بنتيجة " 13-17"، لصالح الفراعنة في إطار المجموعة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات بدورة الألعاب الإفريقية.

اوستطاع لاعبو المنتخب المصري لكرة اليد للشباب فرض السيطرة في الشوط الأول من عمر اللقاء والحفاظ على شباكهم من أجل احتلال صدارة الفوز.

وحقق المنتخب المصري لكرة اليد للشباب انتصارا كبيرا في الجولتين الماضيتين أمام منتخبي غينيا وزامبيا ، لنهي قطار الجولة الأخيرة لحسم صدارة المجموعة الأولى في لقاء اليوم أمام منتخب المغرب .

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