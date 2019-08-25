ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني .. ريال بيتيس يهاجم برشلونة بـ تيو ولورين

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:47 م
ريال بيتيس
ريال بيتيس
حسن العمدة
أعلن جوان فرانسيسك فيرير المدير الفني لريال بيتيس عن تشكيله فريقه لمواجهة برشلونة بعد قليل فى المباراة التي ستجمع الفريقين علي ملعب الكامب نو فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .

وجاء تشكيل ريال بيتيس فجاء كالتالي:

مارتين - إيمرسون - بارترا - سيدني - بيدرازا - ويليام - جوادرادو - كاناليس - فقير - تيو - لورين

يذكر أن الفريقين تعرضا للهزيمة في الجولة الأولى، حيث خسر برشلونة أمام بلباو بهدف دون رد، في حين خسر بيتيس أمام بلد الوليد بهدفين مقابل هدف.

ترشيحاتنا

ذبح أمين شرطة بـ مسجد عمرو بن العاص.. وتحقيقات موسعة في الواقعة

لحظة اعتراض القوات الجوية السعودية لهجوم مليشيات الحوثي الإرهابية على جازان.. فيديو

اسأل المفتي .. هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره؟.. فيديو

ريهام سعيد تمثل للتحقيق أمام شكاوى الأعلى للإعلام

التعليم تحسم جدل الثانوية الجديدة.. 2 ثانوي العام المقبل سنة نقل عادية.. تطبيق نظام المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب.. الثانوية القديمة ستنتهي بتخريج دفعة 2020

صدمة لعشاق الريدز.. ليفربول يحدد موعد رحيل محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقفة على الشباك.. هند صبرى تثير هوس متابعيها بإطلالة أنيقة بالأبيض

اطلالة جذابة .. مي سليم بمكياج وعدسات تبرز جمال عينيها

طريقة عمل الشوربة بوصفات غير تقليدية.. أبرزها السمك والبصل