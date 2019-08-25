الدوري الإسباني .. ريال بيتيس يهاجم برشلونة بـ تيو ولورين

أعلن جوان فرانسيسك فيرير المدير الفني لريال بيتيس عن تشكيله فريقه لمواجهة برشلونة بعد قليل فى المباراة التي ستجمع الفريقين علي ملعب الكامب نو فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .



وجاء تشكيل ريال بيتيس فجاء كالتالي:



مارتين - إيمرسون - بارترا - سيدني - بيدرازا - ويليام - جوادرادو - كاناليس - فقير - تيو - لورين



يذكر أن الفريقين تعرضا للهزيمة في الجولة الأولى، حيث خسر برشلونة أمام بلباو بهدف دون رد، في حين خسر بيتيس أمام بلد الوليد بهدفين مقابل هدف.