عمر عصر ودينا مشرف يحققان ذهبية تنس الطاولة في دورة الألعاب الأفريقية

حقق الثنائي عمر عصر ودينا مشرف ذهبية الزوجي المختلط بدورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 على الثنائي المصري أحمد صالح وفرح عبد العزيز الذي حققا الميدالية الفضية.





وحقق محمد البيلي وريم العراقي الميدالية البرونزية.





حضر المباراة النهائية الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والمهندس الباسل عبدالله رئيس بعثة مصر والعميد يحي دعبس نائب رئيس البعثة ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ومن البعثة الإدارية خالد حسن.





يرأس البعثة تامر وفقي عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وأشرف حلمي المدير الفني وماجد عاشور المدير الفني.



