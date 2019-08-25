شاهد.. رجل ينجو من الموت بأعجوب بعد اشتعال سيارته داخل بنزينة

كشف فيديو درامي سائق يقفز من نافذة شاحنته بعد أن اندلعت النيران بها بشكل مفاجئ داخل محطة بنزين.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" تظهر لقطات كاميرات المراقبة من مرآب لشركة شل في مقاطعة يوبي في تشونجتشينج ، في الصين ، صاحب السيارة يقفز من نافذة الشاحنة بعد نشوب النيران فيها.



وعد لحظات اجتاحت النيران السيارة نتيجة تسرب الوقود من الشاحنة المشتعلة.



وافادت الصحيفة ان النيران بدأت في النشوب اسفل السيارة من ناحية مقصورة السائق خلال ثواني وذلك في 20 أغسطس الماضي.



