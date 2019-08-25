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بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:35 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
كرم بنك التعمير والاسكان اليوم اوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية وذلك ضمن دوره الداعم للعملية التعمليمية بمصر.

جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان وحسن غانم نائب رئيس بنك التعمير .

جاءت الاحتفالية فى جو من الود والفرحة من اهالى الطلاب .

قال حسن غانم، إن البنك قرر أهداء أوائل الطلبة البالغ عددهم ٢٧ طالبًا جهاز تابلت وحساب توفير برصيد ألف جنيه وذلك تقديرا لهم ولمجهودهم وتحفيزهم لمزيد من الاجتهاد مستقبلا.

واكد ان البنك دائما يضع نصب أعينه دعم الطلاب والعملية التعليمية برمتها.
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور
بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الطلاب والمكفوفين .. فيديو وصور

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