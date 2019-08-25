طارق حامد ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لـ المقاصة

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم بالزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.



وشارك طارق حامد في التدريبات بعد تأدية البرنامج الذي وضع له الجهاز الفني، وظهر بشكل قوي وجاهزية كاملة للفترة المقبلة.



وبدأ الزمالك اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاصة، الأربعاء المقبل، في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.

