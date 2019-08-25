بتكلفة 800 مليون جنيه.. القناة للإنشاءات البحرية تشارك في تنفيذ 12 مركب صيد

قال المهندس حاتم سليم رئيس مجلس إدارة شركة القناة للإنشاءات البحرية، احدي شركات هيئة قناة السويس إن الشركة تستهدف الانتهاء من أعمال تنفيذ ١٢ مركب صيد ضمن المشروع القومي لبناء 100 سفينة صيد، حيث تبلغ تكلفة المركب الواحدة حوالي ٨ ملايين جنيه، ومن المخطط الانتهاء من الأعمال في شهر فبراير القادم.



أوضح سليم، أن الشركة انتهت من الأعمال التنفيذية لمشروع 6 لنشات المونيوم طراز"بحار" لصالح هيئة قناة السويس بتكلفة إجمالية تجاوزت 98 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الشركة تستهدف تسليم 3 لنشات " غزال" نهاية العام المالي الحالي بتكلفة إجمالية تجاوزت 45 مليون جنيه.



وذكر أن الشركة تنفذ بناء صال حمولة تزن 400 طن، لصالح هيئة قناة السويس ، بتكلفة إجمالية تقدر 2.3 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من الأعمال التنفيذية للمشروع وتسليمه خلال العام الجاري.



وأشار رئيس مجلس ادارة إلى أن "شركة القناة للإنشاءات البحرية انتهت من الأعمال التنفيذية بنسبة 75% لمشروع بناء معدية تزن حمولة 210 أطنان بنسبة 90%، لصالح هيئة قناة السويس وذلك بتكلفة إجمالية تقدر حوالي 10 ملايين جنيه، ومن المخطط تسليم المشروع خلال العام المالي الحالي.



ولفت إلى أن الشركة قامت بتصميم مشروع بناء حوض عائم حمولة 5000 طن، لصالح شركة القناة للانشاءات البحريه لزيادة أعداد السفن المطلوب إصلاحها ، بتكلفة إجمالية تقدر 210 ملايين جنيه، ومن المقرر تسليم المشروع نهاية العام القادم.



وأضاف أن الشركة انتهت من مشروع تصنيع 100 شمندورة نيلية لصالح هيئة النقل البحري بتكلفة إجمالية تجاوزت 5 ملايين جنيه، لافتا إلى أن شركة " القناة للإنشاءات البحرية" تعتزم الانتهاء من بناء 2 لنش الومنيوم لصالح شركة القناة لرباط وانوار السفن حيث تقدر تكلفة اللنش الواحد بحوالي 14 مليون جنيه.



وأوضح سليم أن الشركة قامت بتصنيع 2 شمندوره من الالمونيوم لصالح شركة بكة تريدينج لتركيبها ببحيرة السد العالي بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي مليون جنيه.



يذكر أن شركة القناة للإنشاءات البحرية، تعد إحدى الشركات الثماني التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تعمل فى مجال بناء السفن وإصلاح الوحدات البحرية وإصلاح المحركات وتدوير سفن أعالى البحار وبناء العائمات وفى مجال الإنشاءات والمشغولات المعدنية وخدمات البترول والسياحة .