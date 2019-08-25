محافظ القليوبية يناقش دعم مستعمرة الجزام بالخانكة وإقامة نادى للشباب

ناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية دعم وتطوير مستعمرة الجزام بالخانكة بالتعاون مع جمعية كريتاس مصر الخيرية ضمن البروتوكول الموقع منذ عدة سنوات ماضية لدعم ورعاية المستعمرة حيث تم مناقشة تفعيل البروتوكول لإنشاء وإقامة نادى للشباب وحضانة للأطفال ومشغل للسيدات ومستوصفات طبية للكشف عن المرضي.



حضر الإجتماع اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ومجدي جرس مساعد المدير العام لجمعية كريتاس مصر، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومحمود الصبروت مدير عام الشباب والرياضة، ومجدي حسين مدير عام التضامن الإجتماعي.



ومن جانبه تقدم المحافظ بالشكر للجمعية مشيدا بالمجهود الذي يبذله فريق العمل وما يقدمونه من خدمات وفعاليات للمرضى مشيرا إلى أن هذا المرض لا يحتاج فقط إلى أطباء بل يحتاج إلى قلوب تتمتع بصفات الإيثار والعطاء وتحمل المسئولية تجاة فئة غالية من أبناء هذا الوطن.

