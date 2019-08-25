ترامب وآبي .. اتفاق تجارة من حيث المبدأ بين الولايات المتحدة واليابان





وأشار آبي إلى شراء محتمل للذرة وقال إن القطاع الخاص سيقوم به، وأبلغ ترامب الصحفيين أثناء إعلان مشترك مع آبي خلال اجتماع مجموعة السبع في فرنسا "إنها صفقة كبيرة للغاية، وقد اتفقنا من حيث المبدأ. إنها بمليارات مليارات الدولارات. رائعة للمزارعين."



وقال رئيس الوزراء الياباني إنه مازال هناك عمل متبق، لكنه أبدى تفاؤله بالانتهاء منه بحلول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم، وقال، متحدثا من خلال مترجم، "مازال أمامنا بعض العمل المتبقي، وتحديدا الانتهاء من صياغة اتفاق التجارة وكذلك محتوى الاتفاق نفسه.



وأضاف: "لكن نود التأكد من أن أطقمنا.. ستسرع العمل المتبقي لتحقيق هدف التوقيع على الاتفاق على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر".



وأشار لايتهايزر إلى أن اليابان تستورد سلعا زراعية أمريكية بنحو 14 مليار دولار وقال إن الاتفاق سيفتح الأسواق أمام ما قيمته سبعة مليارات دولار إضافية من تلك السلع. وقال إن لحم الأبقار والخنازير والقمح ومنتجات الألبان والنبيذ والإيثانول ستستفيد.



وقال : "سيفضي إلى تخفيضات كبيرة واسعة النطاق في حواجز الرسوم وغير الرسوم." لكنه لم يخض في تفاصيل جوانب الاتفاق المتعلقة بالصناعة والتجارة الإلكترونية.



كان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه أمر الشركات الأمريكية بالبدء في البحث عن بدائل للعمل في الصين، لكنه بدا كمن يهون من تشديد آبي على أن القطاع الخاص الياباني سيتولى شراء فائض الذرة الأمريكي.



وقال ترامب "القطاع الخاص الياباني يصغي إلى القطاع العام الياباني... ربما الأمر مختلف بعض الشيء عما هو عليها في بلادنا."



في غضون ذلك، بدا آبي راغبا في التحوط من تلميح ترامب إلى أن مشتريات الذرة أمر مفروغ منه، لكنه قال إن الآفات الحشرية أصابت بعض المنتجات الزراعية في اليابان، مما يخلق حاجة لشراء بعض المنتجات.



وقال: "نعتقد أن الحاجة تدعونا لتطبيق إجراءات دعم طارئ للقطاع الخاص الياباني كي يبكر بشراء الذرة الأمريكية.. لهذا السبب أعتقد حقا أن هناك إمكانية لتعاوننا من أجل معالجة هذه المسألة."



يرغب ترامب بشدة في مساعدة المزارعين الذين تضرروا جراء النزاع التجاري مع الصين، ولاسيما في الولايات المتأرجحة التي يحتاج إلى دعمها في مسعاه للفوز بإعادة انتخابه في 2020.

اتفقت الولايات المتحدة واليابان من حيث المبدأ اليوم الأحد على العناصر الأساسية لاتفاق تجارة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنهما يأملان في توقيعه في نيويورك الشهر المقبل.ويعمل الاتفاق، في حالة إتمامه بشكل نهائي، على تهدئة النزاع التجاري بين الحليفين في الوقت الذي تتصاعد فيه حرب التجارة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي إن الاتفاق يغطي الزراعة والرسوم الصناعية والتجارة الرقمية. وستبقى رسوم السيارات دون تغيير.وقال ترامب إن اليابان وافقت على شراء فائض الذرة الأمريكي الذي يثقل كاهل المزارعين بسبب نزاع الرسوم التجارية بين واشنطن وبكين.