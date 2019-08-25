"عربية المصريين الأحرار" تنظم صالونات ثقافية حول دور مصر العربي

قال حسام رأفت رئيس لجنة الشئون العربية بحزب المصريين الأحرار، إن اللجنة بصدد إطلاق عدد من الصالونات الثقافية حول دور مصر الريادي العربي في كل المجالات، منها الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، بالإضافة إلى تعزيز دورها في الحفاظ على أمن أشقائنا العرب ومكافحة الإرهاب.





أضاف رئيس لجنة الشئون العربية، أن سلسلة الندوات تهدف إلى نقل خبرات مصر في هذه المجالات ومنها الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والاهتمام بالشباب.



