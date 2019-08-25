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"عربية المصريين الأحرار" تنظم صالونات ثقافية حول دور مصر العربي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:25 م
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
فريدة محمد
قال حسام رأفت رئيس لجنة الشئون العربية بحزب المصريين الأحرار، إن اللجنة بصدد إطلاق عدد من الصالونات الثقافية حول دور مصر الريادي العربي في كل المجالات، منها الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، بالإضافة إلى تعزيز دورها في الحفاظ على أمن أشقائنا العرب ومكافحة الإرهاب.

أضاف رئيس لجنة الشئون العربية، أن سلسلة الندوات تهدف إلى نقل خبرات مصر في هذه المجالات ومنها الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والاهتمام بالشباب.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه سيشارك في الندوات القادمة ممثلين من الدول العربية وقيادات المصريين الأحرار وبعض من قيادات بالمؤسسات التنفيذية بالدولة، وذلك خلال الفترة المقبلة بمقر الحزب بالقاهرة.

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