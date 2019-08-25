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رياضة

الإعلاميين يواجه النجوم وديا استعدادا للممتاز ب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:53 م
الإعلاميين
الإعلاميين
مالك خالد
قرر الجهاز الفني لنادي الإعلاميين بقيادة جميل حلمي، خوض مباراة وديه أمام فريق النجوم، استعدادا لمنافسات الفريقين لدوري الممتاز "ب".

وقال جميل حلمي فى تصريحات لـ" صدي البلد" إن المباراة ستقام على ملعب النجوم يوم الجمعة المقبل، في إطار استعداداتنا للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

وأضاف حلمي أن تلك الوديه ستكون الأخيرة للفريق قبل الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية، فى مرحلة جديدة من فترة الإعداد للممتاز "ب".

ويسعي نادي الإعلاميين لتقديم موسم قوي خلال الفترة المقبلة تحت قيادة جميل حلمي سعيا للصعود للدوري الممتاز.

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