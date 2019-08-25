ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"مرأة الوفد": مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تؤكد دور مصر المحورى في المنطقة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:40 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
أشادت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقمة الدول السبع الصناعية والتى تعقد في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالعراقة والتقارب في العديد من وجهات النظر في شتى المجالات.

وأضافت رئيسة اللجنة النوعية للمرأة، في بيان لها اليوم أن تواجد مصر وسط هذا التجمع الهائل للدول الكبرى في العالم، يبعث إلينا بالعديد من الرسائل التي تؤكد أن الدولة المصرية تلعب دورا محوريا في محيطها القاري والإقليمي، وأننا نسير علي الطريق الصحيح.

وأكدت الدكتورة منال العبسي ، أن مشاركة مصر في قمة السبع، لها العديد من المكاسب، سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية، فهي واحدة من أكثر القمم التي تحظى بمتابعة عالمية، لاسيما بسبب دورها الفعال في مناقشة القضايا الاقتصادية، بالإضافة إلى أن هناك قضايا محورية يتم مناقشتها خلال القمة، يأتي على رأسها ملف الأمن ومواجهة التطرف والعنف المتنامي في العديد من البقاع حول العالم، والهجرة غير الشرعية، التي باتت تشكل مشكلة عالمية، وكذلك دعم المرأة الأفريقية للحصول على حقوقها.

وأضافت العبسي أن القمة تعطي مصر فرصة مناسبة لعرض قضايا القارة الأفريقية، مشيرة إلى أهمية لقاءات الرئيس السيسي، والتي يعقدها علي هامش القمة، بالعديد من زعماء الدول المشاركة، بما يصب في إطار بحث وتعزيز التعاون الثنائي المشترك، وكذلك تبادل الرؤي تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العبسى: مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة تعكس إيمانه بأهميتها في بناء الوطن

العبسي: ثورة 23 يوليو قضت على التمييز الطبقي بين المصريين

قمة G7 .. الرئيس السيسي صوت أفريقيا بين قادة العالم.. كيف أعادت مصر مكانة القارة خارجيا

السيسى يشارك فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 بفرنسا.. الأمن ومواجهة الإرهاب يتصدران أولويات بياريتز.. مكانة مصر الكبيرة ورئاستها للاتحاد الإفريقى تطرح مزيدا من ملفات القارة

رشا مجدي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة الدول السبع تقدير لمكانة مصر

العامة للاستعلامات: الرئيس السيسي يعرض قضايا أفريقيا والشرق الأوسط أمام قمة السبع الكبرى.. ودعوته إلى قمة بياريتز تقدير لدور مصر وإنجازاتها السياسية والاقتصادية

ترشيحاتنا

وفاة ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد

اسأل المفتي .. هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره؟.. فيديو

عمومية اتحاد الكرة تتوعد بـ جمعية طارئة واستعجال الفيفا فى شكواها

قرار جديد من ميدو فى المقاصة قبل مواجهة الزمالك بـ كأس مصر

رغم بلوغها 73 عاما.. نادية الجندى تشعل انستجرام بـ لوك صيفى ..شاهد

بالكاجول .. تعليق غامض من نجم الأهلي في أحدث ظهور بعد إعلان رحيله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبتلبسش غير جلابية .. دوللي شاهين تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير جريئة

دواء بالصيدليات.. مكمل غذائي لـ الوقاية من مرض السرطان

السيسى يلتقى عددا من قادة الدول المشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا .. صور