"مرأة الوفد": مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تؤكد دور مصر المحورى في المنطقة

أشادت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقمة الدول السبع الصناعية والتى تعقد في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالعراقة والتقارب في العديد من وجهات النظر في شتى المجالات.



وأضافت رئيسة اللجنة النوعية للمرأة، في بيان لها اليوم أن تواجد مصر وسط هذا التجمع الهائل للدول الكبرى في العالم، يبعث إلينا بالعديد من الرسائل التي تؤكد أن الدولة المصرية تلعب دورا محوريا في محيطها القاري والإقليمي، وأننا نسير علي الطريق الصحيح.



وأكدت الدكتورة منال العبسي ، أن مشاركة مصر في قمة السبع، لها العديد من المكاسب، سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية، فهي واحدة من أكثر القمم التي تحظى بمتابعة عالمية، لاسيما بسبب دورها الفعال في مناقشة القضايا الاقتصادية، بالإضافة إلى أن هناك قضايا محورية يتم مناقشتها خلال القمة، يأتي على رأسها ملف الأمن ومواجهة التطرف والعنف المتنامي في العديد من البقاع حول العالم، والهجرة غير الشرعية، التي باتت تشكل مشكلة عالمية، وكذلك دعم المرأة الأفريقية للحصول على حقوقها.



وأضافت العبسي أن القمة تعطي مصر فرصة مناسبة لعرض قضايا القارة الأفريقية، مشيرة إلى أهمية لقاءات الرئيس السيسي، والتي يعقدها علي هامش القمة، بالعديد من زعماء الدول المشاركة، بما يصب في إطار بحث وتعزيز التعاون الثنائي المشترك، وكذلك تبادل الرؤي تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.