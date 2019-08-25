"سياسة واقتصاد" القاهرة تحصل على عضوية المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة

حصلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في عامي 2018 و 2019 على عضوية المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة European Foundation for Management Development (EFMD) وهي جمعية دولية لا تهدف إلى الربح، ومقرها بروكسل في بلجيكا.



وتعد الكلية الحكومية الوحيدة في مصر التي حصلت على عضوية هذه المؤسسة الدولية.



كما تعتبر المؤسسة الأوروبية EFMD أكبر جمعية شبكات في أوروبا في مجال التطوير الإداري، وتضم أكثر من 890 منظمة عضو من الأوساط الأكاديمية والأعمال التجارية والخدمات العامة والاستشارات في 88 دولة، بينها جامعة كامبريدج البريطانية و جامعة ستانفورد الأمريكية.



وستتيح هذه العضوية عمل توأمة مع جامعات أخرى ذات سمعة طيبة على المستوى الدولي، وكذلك هي خطوة أولى نحو الحصول على الاعتماد الدولي للكلية.