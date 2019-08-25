حزب ‏الحركة الوطنية يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية بدمياط

افتتحت أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية في دمياط برئاسة الأمين العام أشرف مطاوع أكبر معرض للمستلزمات المدرسية مساء أمس الجمعة تحت رعاية جوده رخا عضو الأمانة العامة - رئيس لجنة قطاع الأعمال بالأمانة المركزية والذي أناب عنه هناء سليم عضو المكتب السياسي بدمياط لحضور مراسم الإفتتاح نظرًا لظروف سفره.



وقال أشرف مطاوع إن هذا المعرض يأتي بناء على تكليفات اللواء رؤف السيد علي رئيس الحزب بالنزول للشارع للتعرف على هموم المواطنين وتقديم ما أمكن من الدعم بكافة صوره وأشكاله.



من جانبها قالت شيماء نزهه نائب الأمين العام، أن المرأة تلعب دورًا كبيرًا في الحياة المصرية خاصةً في عهد الرئيس السيسي الذي أفسح لها المجال لتشارك في كافة الأنشطة والمجالات، ومن هذا المنطلق قامت مروة علي إحدى كوادر الحركة الوطنية عضو المكتب السياسي بدمياط بتنظيم هذا المعرض الكبير والذي لاقى إقبالا منقطع النظير.



وقال السيد شعير عضو المكتب السياسي - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، أن الحركة الوطنية لا تتوانى في تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن إيمانا منها بضرورة تحقيق التكافل الاجتماعي والذي تحرص الدولة على تحقيقه.



وقد أعرب سعيد القاضي أمين إعلام الحزب بالمحافظة عن سعادته بهذا الإفتتاح الكبير والذي يمثل مشاركة فعالة من جانب الحزب للتخفيف عن المواطن المثقل بالهموم خاصةً وأنه لا يقتصر على الأدوات المدرسية فقط وإنما يشمل أيضًا الأزياء المدرسية لكافة المراحل وبأسعار لا تقبل المنافسة بالقياس لمثيلاتها في السوق.



بينما فى امانه بورسعيد ناقشت خلال اجتماع لها التجهيزات والاستعدادات المبدائية لانتخابات المحليات القادمة وتفعيل توصيات الهيئة العليا بخصوص الخريطة العامة لأعضاء الحزب المشاركين في الأنتخابات ودور كل أمانه فب تفعيل هذه التوصيات علي أرض الواقع، وذلك برئاسة نجلة هلال أمين الحزب في بورسعيد.



انتهت أمانة حزب الحركة الوطنية في بورسعيد خلال الاجتماع من مراجعة أسماء الأعضاء الأساسيه والأحتياطية لخوض الأنتخابات وبدء التواجد الجماهيري الفعلي في الفترة القادمة من خلال معرض المدارس الذي سيرعاه الحزب الأسبوع المقبل بالحي الأماراتي وندوة عيش بصحتك التى ستقام الثلاثاء بمقر الحزب.