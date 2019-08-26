جمعية مستثمرى أكتوبر تقيم يوما مفتوحا للتوظيف

تنظم جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين، يوما مفتوحا للتوظيف، وذلك لتوفير فرص عمل لشباب منطقة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة، على أن تجرى المقابلة مع الشركات فى نفس اليوم.
وتوفر جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، وظائف فى مجالات مختلفة مثل أفراد أمن، عمال إنتاج بقطاعات مختلفة، سائقين " رخصة مهنية أولى وثانية وثالثة وكلارك"، مراقبين جودة، فنيين كهرباء وميكانيكا، مسئولة استقبال، شئون إدارية "خبرة 1:3 سنوات" - محاسب "خبرة لا تقل عن 3 سنوات"، مهندسين معماري، كهرباء، ميكانيكا وميكانيكا إنتاج "خبرة 2:5 سنوات ".
وحددت الجمعية، شروط التقديم فى السن من 18 حتى 35 عاما، موقف التجنيد واضح للشباب (أدي- إعفاء – تأجيل)، أما بالنسبة للمؤهل الدراسى تشترط الشركات إجادة القراءة والكتابة والمؤهلات المتوسطة وفوق متوسطة ومؤهلات عليا.
وتوفر جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، وظائف فى مجالات مختلفة مثل أفراد أمن، عمال إنتاج بقطاعات مختلفة، سائقين " رخصة مهنية أولى وثانية وثالثة وكلارك"، مراقبين جودة، فنيين كهرباء وميكانيكا، مسئولة استقبال، شئون إدارية "خبرة 1:3 سنوات" - محاسب "خبرة لا تقل عن 3 سنوات"، مهندسين معماري، كهرباء، ميكانيكا وميكانيكا إنتاج "خبرة 2:5 سنوات ".
وحددت الجمعية، شروط التقديم فى السن من 18 حتى 35 عاما، موقف التجنيد واضح للشباب (أدي- إعفاء – تأجيل)، أما بالنسبة للمؤهل الدراسى تشترط الشركات إجادة القراءة والكتابة والمؤهلات المتوسطة وفوق متوسطة ومؤهلات عليا.