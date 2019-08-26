جمعية مستثمرى أكتوبر تقيم يوما مفتوحا للتوظيف

تنظم جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين، يوما مفتوحا للتوظيف، وذلك لتوفير فرص عمل لشباب منطقة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة، على أن تجرى المقابلة مع الشركات فى نفس اليوم.



وتوفر جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، وظائف فى مجالات مختلفة مثل أفراد أمن، عمال إنتاج بقطاعات مختلفة، سائقين " رخصة مهنية أولى وثانية وثالثة وكلارك"، مراقبين جودة، فنيين كهرباء وميكانيكا، مسئولة استقبال، شئون إدارية "خبرة 1:3 سنوات" - محاسب "خبرة لا تقل عن 3 سنوات"، مهندسين معماري، كهرباء، ميكانيكا وميكانيكا إنتاج "خبرة 2:5 سنوات ".



وحددت الجمعية، شروط التقديم فى السن من 18 حتى 35 عاما، موقف التجنيد واضح للشباب (أدي- إعفاء – تأجيل)، أما بالنسبة للمؤهل الدراسى تشترط الشركات إجادة القراءة والكتابة والمؤهلات المتوسطة وفوق متوسطة ومؤهلات عليا.