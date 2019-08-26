ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبلوماسي سابق: السيسي أكد على تعزيز التعاون بين أفريقيا ودول مجموعة السبع.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:22 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القضايا الرئيسية التى تبحثها قمة السبع تشمل القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية، مؤكدا أن أهم تحدي أمام هذه القمة هي كيفية احتواء وإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.


وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه تم مناقشة الأوضاع الأمنية فيما يتعلق بالأوضاع في الخليج على ضوء المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومحاربة الإرهاب.


وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه تم مناقشة القضايا السياسية وتم مناقشة الأوضاع السورية والوضع فى ليبيا وأوكرانيا أن قمة السبع هي قمة استثنائية لأن رئيس المجلس الأوروبى أكد أن هذه القمة هي قمة أخر فرصة أمام الدول المتقدمة لكي تعمل على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية الدولية.


وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هناك تحديات تواجه أفريقيا بين التعاون مع أوروبا ولا يمكن أن يوجد حلول لها فى وقت سريع ولكن أهمية تلك القمة أن هناك جلسة خاصة للأوضاع فى أفريقيا تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز الإشتراكات بين القارة الأفريقية والدول المتقدمة لإحداث تنمية شاملة داخل القارة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن هريدي: عقد القمة الإفريقية الروسية نهاية العام الجاري.. فيديو

دبلوماسي: نجاح قمة القمة الأفريقية الاستثنائية سيخلق استقرارا وأمانا للقارة.. فيديو

في لقاء مع إعلاميين أفارقة.. شكري: اهتمام مصري بدعم جهود التنمية الشاملة بالقارة

دبلوماسي: الحرب على الإرهاب والأوضاع في الخليج على أجندة قمة الـ7G

مصر تشارك في قمة الـ7G.. رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي: السيسي يروج للاستثمار الأجنبي في مصر.. ودبلوماسي: الحرب على الإرهاب والأوضاع في الخليج على قائمة اهتمامات القمة

عوائد قمة السبع في دراسة لمستقبل وطن.. الحزب يعدد فوائد مشاركة السيسي في G7.. ويؤكد: اعتراف بمكانة مصر ودورها الإقليمي.. ويعزز التعاون الاقتصادي والعسكري مع دول المجموعة

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان الكويتي يكشف الوضع الصحي لـ أمير البلاد صباح الأحمد الجابر

توقف عن تناول اللحوم .. كيف تخمد حرائق الأمازون من بيتك

ذبح أمين شرطة بـ مسجد عمرو بن العاص.. وتحقيقات موسعة في الواقعة

شاهد.. الصورة التذكارية للقادة المشاركين في اجتماعات قمة مجموعة السبع بفرنسا 2019

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة

السجن 86 عاما لـ مستريح بطنطا لاستيلائه على 600 مليون جنيه من مواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة

بعد غياب طويل.. شاهد إطلالة حورية فرغلي في أحدث ظهور

مبتلبسش غير جلابية .. دوللي شاهين تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير جريئة