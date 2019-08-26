دبلوماسي سابق: السيسي أكد على تعزيز التعاون بين أفريقيا ودول مجموعة السبع.. فيديو

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القضايا الرئيسية التى تبحثها قمة السبع تشمل القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية، مؤكدا أن أهم تحدي أمام هذه القمة هي كيفية احتواء وإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.





وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه تم مناقشة الأوضاع الأمنية فيما يتعلق بالأوضاع في الخليج على ضوء المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومحاربة الإرهاب.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه تم مناقشة القضايا السياسية وتم مناقشة الأوضاع السورية والوضع فى ليبيا وأوكرانيا أن قمة السبع هي قمة استثنائية لأن رئيس المجلس الأوروبى أكد أن هذه القمة هي قمة أخر فرصة أمام الدول المتقدمة لكي تعمل على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية الدولية.





وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هناك تحديات تواجه أفريقيا بين التعاون مع أوروبا ولا يمكن أن يوجد حلول لها فى وقت سريع ولكن أهمية تلك القمة أن هناك جلسة خاصة للأوضاع فى أفريقيا تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز الإشتراكات بين القارة الأفريقية والدول المتقدمة لإحداث تنمية شاملة داخل القارة.