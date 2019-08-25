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بعد حصولها على 4 ميداليات ذهبية.. والدة هانيا مورو تناشد المهتمين بالرياضة لهذا السبب ..فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:24 م
هانيا مورو
هانيا مورو
محمد القاضي
علقت والدة اللاعبة هانيا مورو، ناهد عبد الناصر، علي حصول ابنتها على الميدالية الذهبية في السباحة، بدورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب.

وقالت والدة اللاعبة هانيا مورو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «هانيا بنت النادي الأهلي وبدأت في السباحة وهي عندها 5 سنوات».

وتابعت والدة اللاعبة هانيا مورو «مدرب منتخب الناشئين أما شافها قال عندها مقاييس السباحة العالمية»، مستطردة «هانيا حصلت على ميداليات كثيرة وهي عندها 15 سنة».

وطالبت والدة اللاعبة هانيا مورو «هانيا توجب بـ4 ميدليات ذهبية لمصر في دورة الألعاب الأفريقية، وأضافت رصيد مصر من الميداليات الذهبية 4 ميداليات»، مردفة «أناشد كافة المهتمين بالرياضة أن يدعموها، وعايزين حد يساعدها السنة الجاية علشان تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020».

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