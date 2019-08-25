بعد حصولها على 4 ميداليات ذهبية.. والدة هانيا مورو تناشد المهتمين بالرياضة لهذا السبب ..فيديو

علقت والدة اللاعبة هانيا مورو، ناهد عبد الناصر، علي حصول ابنتها على الميدالية الذهبية في السباحة، بدورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب.





وقالت والدة اللاعبة هانيا مورو ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «هانيا بنت النادي الأهلي وبدأت في السباحة وهي عندها 5 سنوات».





وتابعت والدة اللاعبة هانيا مورو «مدرب منتخب الناشئين أما شافها قال عندها مقاييس السباحة العالمية»، مستطردة «هانيا حصلت على ميداليات كثيرة وهي عندها 15 سنة».



