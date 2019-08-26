برلماني يطالب بفصل جهاز تنمية التجارة الداخلية عن وزارة التموين

طالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة فصل جهاز تنمية التجارة الداخلية وجعله هيئة منفصلة تحت إشراف مجلس الوزراء وتكون بعيدة كل البعد عن وزارة التموين.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن وزارة التموين بها العديد من التخصصات التي تشكل مسؤولية كبيرة على كاهلها، وانفصال جهاز تنمية التجارة الداخلية عنها سيخفف عنها عبء الرقابة والاشراف عليه ويجعلها تهتم أكثر بملف التموين.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادي بالبرلمان إلى أن التجارة الداخلية من الاجهزة التي اذا قامت بعملها على أكمل وجهة سيشعر المواطن بتحسن كبير في شراء السلع والخضروات، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع المستثمرين لعمل شراكة بينهم مما ينتج عنه عمل مناطق لوجستية بجميع المحافظات للسيطرة على جشع التجار لتخفيض الأسعار.



واكد النائب أنه سيقوم بتقديم طلب بمناقشة عامة لضرورة فصل جهاز تنمية التجارة الداخلية عن وزارة التموين للأسباب التي تم ذكرها في السابق وذلك خلال دور الانعقاد القادم.



كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن الوزارة تواصل العمل لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول والتي تعاني منها المدارس الحكومية منذ سنوات عديدة.



وقال وزير التعليم، عبر مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، على شاشة قناة MBC مصر، إن حل مشكلة تكدس الفصول بالطلاب لم يكن سهلا، لانها تحتاج إلى أراضٍ ومبانٍ وصيانة وتشغيل ونفقات كبيرة، على حد تعبيره.