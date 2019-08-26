ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بفصل جهاز تنمية التجارة الداخلية عن وزارة التموين

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:11 ص
عمرو الجوهري عضو
عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
حسن رضوان
طالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة فصل جهاز تنمية التجارة الداخلية وجعله هيئة منفصلة تحت إشراف مجلس الوزراء وتكون بعيدة كل البعد عن وزارة التموين.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن وزارة التموين بها العديد من التخصصات التي تشكل مسؤولية كبيرة على كاهلها، وانفصال جهاز تنمية التجارة الداخلية عنها سيخفف عنها عبء الرقابة والاشراف عليه ويجعلها تهتم أكثر بملف التموين.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادي بالبرلمان إلى أن التجارة الداخلية من الاجهزة التي اذا قامت بعملها على أكمل وجهة سيشعر المواطن بتحسن كبير في شراء السلع والخضروات، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع المستثمرين لعمل شراكة بينهم مما ينتج عنه عمل مناطق لوجستية بجميع المحافظات للسيطرة على جشع التجار لتخفيض الأسعار.

واكد النائب أنه سيقوم بتقديم طلب بمناقشة عامة لضرورة فصل جهاز تنمية التجارة الداخلية عن وزارة التموين للأسباب التي تم ذكرها في السابق وذلك خلال دور الانعقاد القادم.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن الوزارة تواصل العمل لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول والتي تعاني منها المدارس الحكومية منذ سنوات عديدة.

وقال وزير التعليم، عبر مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، على شاشة قناة MBC مصر، إن حل مشكلة تكدس الفصول بالطلاب لم يكن سهلا، لانها تحتاج إلى أراضٍ ومبانٍ وصيانة وتشغيل ونفقات كبيرة، على حد تعبيره.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التموين تكشف عن أول منطقة تجارية لوجستية فى الصعيد وفوائدها .. فيديو

تنمية التجارة الداخلية: إعداد مناطق لوجستية للسلع والخدمات في المحافظات قريبا

مشكلة الكثافة بالفصول.. وزير التعليم: نبحث عن حلول خارج الصندوق

ترشيحاتنا

نقابة الإعلاميين توقف تامر امين وتتقدم ببلاغ ضده للنيابة

خالد الجندي: هذا جزاء تارك الصلاة كما ذكر في القرآن ..فيديو

أنغام تعلق على فوز زوجها بجائزة جلوبل ميوزك أوورد

شاهد.. حقيقة ظهور ستيف جوبز بعد موته على قهوة بلدى فى الأميرية

بعد اكتمال الفرق.. تعرف على جميع مواجهات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 26/8/2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة