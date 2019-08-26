ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لخفض أسعار السلع...برلماني يطالب بإنشاء مناطق لوجستية بالمحافظات

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:32 ص
سلع
سلع
حسن رضوان
طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إعداد مناطق لوجيستية بجميع محافظات الجمهورية للقضاء على جشع التجار مما ينتج عنه خفض في أسعار السلع المقدمة للمواطن.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك مجموعة من التجار الذين يستغلون حاجة المواطن السلع والخضروات ويقومون برفع اسعارها بطريقة غير منطقية، لافتًا إلى أن السبب إلى رفع أسعار السلع أيضا هو تداول السلع من مكان إلى مكان عبر وسائل النقل مما يرفع من السعر مع وصولها للمستهلك.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن وجود مناطق لوجستية بكل محافظة يؤدي إلى بيع السلع إلى المستهلك مباشرة مما ينتج عنه انخفاض كبير في سعر السلع والخضروات.

كانت الدكتورة هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أكدت أن انخفاض معدل التضخم من 15 لـ9% مؤخرًا، أثر على أسعار السلع والخضراوات بشكل كبير.

وتابعت "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري" مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن المواطن قد لا يشعر بانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، نتيجة تعدد حلقات تداول السلع والخضار، قبل وصولها للمستهلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للقضاء على جشع التجار.. برلماني يطالب بزيادة منافذ بيع اللحوم بجميع المحافظات

خصم 20%.. التموين تعلن عن خفض أسعار لحوم عيد الأضحى.. وبرلمانيون: ورقة رابحة لدعم المواطن.. تساهم في القضاء على جشع التجار

للسيطرة على الأسواق.. برلماني يطالب بتوفير خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين

تنمية التجارة الداخلية: إعداد مناطق لوجستية للسلع والخدمات في المحافظات قريبا

ترشيحاتنا

مغنية الفيل الأزرق: المصريون يتقبلون التجديد في الغناء وهذه كواليس اختيارى للفيلم

ألفاظ خارجة وتصريحات مسيئة .. تعرف على أبرز سقطات تامر امين و ريهام سعيد على الهواء

الاعتماد على الغاز الطبيعي المحلي.. خبير يحذر من استيراد خامات البتروكيماويات

ردا على القصف الصاروخي.. الاحتلال الإسرائيلي يعاقب قطاع غزة بهذا الإجراء

شاهد.. حقيقة ظهور ستيف جوبز بعد موته على قهوة بلدى فى الأميرية

حاولت تنقذه فماتوا الاتنين.. مصرع طالبة وشقيقها في غرفة صرف صحي بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور