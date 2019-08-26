لخفض أسعار السلع...برلماني يطالب بإنشاء مناطق لوجستية بالمحافظات

طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إعداد مناطق لوجيستية بجميع محافظات الجمهورية للقضاء على جشع التجار مما ينتج عنه خفض في أسعار السلع المقدمة للمواطن.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك مجموعة من التجار الذين يستغلون حاجة المواطن السلع والخضروات ويقومون برفع اسعارها بطريقة غير منطقية، لافتًا إلى أن السبب إلى رفع أسعار السلع أيضا هو تداول السلع من مكان إلى مكان عبر وسائل النقل مما يرفع من السعر مع وصولها للمستهلك.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن وجود مناطق لوجستية بكل محافظة يؤدي إلى بيع السلع إلى المستهلك مباشرة مما ينتج عنه انخفاض كبير في سعر السلع والخضروات.



كانت الدكتورة هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أكدت أن انخفاض معدل التضخم من 15 لـ9% مؤخرًا، أثر على أسعار السلع والخضراوات بشكل كبير.



وتابعت "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري" مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن المواطن قد لا يشعر بانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، نتيجة تعدد حلقات تداول السلع والخضار، قبل وصولها للمستهلك.