عجز ميزانية سلطنة عمان 1.7 مليار دولار في 6 أشهر

قالت الحكومة العمانية اليوم إن عجز ميزانية السلطنة بلغ 660.6 مليون ريال (1.72 مليار دولار) في أول ستة أشهر من العام، بانخفاض 53 بالمئة على أساس سنوي.



وأعلنت السلطنة الشهر الماضي أن عجز الميزانية في أول خمسة أشهر من العام الحالي بلغ 358.4 مليون ريال، بانخفاض 67 بالمئة على أساس سنوي.



يذكر أن قيمة الدولار الأمريكي تساوي 0.3840 ريال عماني في الأسواق العالمية.