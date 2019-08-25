نتائج فحوصات الكشف عن فيروس إيكولاي.. صحة البحر الأحمر تكذب صحيفة ذا صن البريطانية

قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر ردا على ما تداولته بعض المواقع والصحف الأجنبية، حول واقعة تسمم سياح في أحد فنادق الغردقة بسبب فيروس "إيكولاي" ليس له أي أساس من الصحة.



وأضاف أن هناك لجان فحصت الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، وتقوم بأعمالها بصفة مستمرة للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات، التي يتم تداولها من قبل السياح، لافتًا إلى تشكيل لجنة أخرى للتحقق من الواقعة، ولم تثبت التحاليل وجود أي أمراض أو فيروسات نهائيا، وجاءت التحاليل التي تم إرسالها للمعمل بالنسبة للفندق المذكور كلها سلبية.



واشار مرعى إلى وجود لجان تفتيش ومراقبة بشكل مستمر، حتى قبل نشر تلك الادعاءات ويتم أخذ عينات بشكل مستمر وإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل والتأكد من سلامة الأغذية.



جاء ذلك على خلفية ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، في تقرير عن وجود فيرس إيكولاي بأحد فنادق الغردقة، وادعت الصحيفة أن هناك بعض السياح أصيبوا بفطريات تُدعى "إيكولاي" عن طريق المياه، والتي تؤدي إلى التسمم



