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برلمان

برلماني: يجب إدخال الاستثمار في النظام التعليمي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:16 ص
حسن السيد عضو لجنة
حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
حسن رضوان
أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ما طالب به النائب عمرو الجوهري بضرورة عمل شراكة بين وزارة التربية والتعليم والاستثمار لإنشاء مدارس جديدة للقضاء على تكدس الفصول بالمدارس.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فكرة ادخال الاستثمار بمنظومة التعليم جيدًا جدًا وستساهم في تخفيف أعباء إنشاء مدارس جديدة على الدولة فضلا عن وجود نظام تعليمي على أحدث مستوى التطور.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أنه لابد من تسهيل عملية مشاركة المستثمرين في ذلك الأمر بالاضافة إلى القضاء على البيروقراطية لتسهيل عملية استخراج التراخيص اللازمة.

كان عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد علق على مشكلات التكدس الموجود بالمدارس الحكومية بالمحافظات، معقبًا:" عمل شراكة مع الاستثمار لإنشاء مدارس جديدة هو الحل".

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن ادخال الاستثمار في التعليم يوفر على الدولة أعباء تكلفة بناء المدارس، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك اراضي يمكن أن يتم استغلالها في بناء مدارس جديدة وذلك عن طريق الشراكة مع المستثمرين بشرط ضمان الرقابة من جانب الحكومة بأسعار مناسبة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن هذا التعاون سيعمل على حل أزمة التكدس الموجود ويتيح فرصة استثمار الأراضي غير المستغلة في الاستفادة منها بطريقة تضمن الأمن والأمان والاستقرار.

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