ألسن عين شمس افتتحت قسم اللغة البرتغالية.. دشنت صفحة على فيسبوك للتواصل مع الطلاب الوافدين.. وتواصل متابعة التنسيق الداخلى للطلاب الجدد

كلية الألسن جامعة عين شمس:

تدشن صفحة على موقع الفيسبوك لرعاية الطلاب الوافدين استمرار التنسيق الداخلي بالكلية بالتعاون مع اتحاد الطلاب تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسي









أعلنت دكتور سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس عن تدشين صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تحت اسم "رعاية الوافدين بكلية الألسن جامعة عين شمس مرحلة الليسانس" ، وذلك في إطار تفعيل استراتيجية الاهتمام بالطلاب الوافدين وتكثيف الاهتمام بهم وفق استراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠ برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وأوضحت أن الكلية لا تألو جهدا في تسخير كافة إمكانياتها الأكاديمية لتفعيل مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة، بعنوان "ادرس في مصر" ، بهدف تحسين الخدمات التعليمية للطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية المصرية .





وفي سياق متصل أكدت د.إلهام بدر مدرس اللغة الأدب العبري و منسق الطلبة الوافدين بالكلية علي أن الصفحة تهتم باستقبال كافة الأسئلة والاستفسارات والمقترحات من خلال هذه الصفحة بشكل يضمن أن يتم التواصل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مع الطلاب الوافدين.





وتهدف صفحة رعاية الطلبة الوافدين في الكلية توفير المعلومات الخاصة بكافة البرامج الدراسية فى الكلية وشروط الإلتحاق بها ، وتيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب الوافدين داخل الكلية ، كذلك المساعدة فى حل المشكلات الدراسية التي تواجه الطلبة الوافدين داخل اقسامهم المختلفة في الكلية.









تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس فعاليات تنسيق الرغبات للطلاب الجدد تحت رعاية د. سلوى رشاد، القائم بأعمال عميد الكلية، وسط أجواء هادئة، حيث قام اتحاد طلاب الكلية بتقديم المساعدة للطلاب الجدد وشرح الأقسام وشروط الالتحاق بها.





وفي سياق متصل قامت إدارة الكلية بتخصيص مدرجين لاستقبال الطلاب الجدد، ليباشر طلاب الاتحاد مهامهم الموكلة إليهم، للإجابة عن استفسارات الطلاب الجدد وأولياء أمورهم وتقديم شرح مبسط عن الأقسام وفرص المنح الخارجية التي تقدمها تلك الأقسام بالتعاون مع سفارات بلدان تلك اللغات.





و أعلنت الدكتور سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن تكليل مجهودات الجانبين المصري والبرتغالي مع مطلع العام الدراسي القادم ٢٠١٩-٢٠٢٠، بتفعيل قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن بجامعة عين شمس ممثلة عن الحكومة المصرية، بالتعاون مع معهد كامويش بجامعة بورتو ممثلة عن الحكومة البرتغالية، ليصبح منارة ثقافية تشع بنور ثقافتها عبر العالم، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، ود.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وأشارت إلى أن اللغة البرتغالية تكاد تضاهي اللغة العربية من حيث عدد متحدثيها في العالم؛ حيث تصل نسبة متحدثيها على الكوكب قرابة 260 مليون نسمة، وهناك خمس دول في أفريقيا يتحدثون البرتغالية كلغة أولي.



