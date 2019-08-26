شركة صينية في مجال تكنولوجيا البتروكيماويات تبدي استعدادها للعمل في مصر

أبدى ديفيد ال فيليبس، رئيس JNG الصينية المتخصصة فى مجال التكنولوجيات الحديثة لحماية البيئة فى مشروعات التكرير والبتروكيماويات، اهتمام شركته بالعمل فى مصر وتطبيق التكنولوجيات الحديثة التى يتم استخدامها فى العديد من المشروعات بالدول التي يعملوا بها.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الشركة وقيادات وزارة البترول، والذي استعراض فيه رئيس الشركة التكنولوجيات الجديدة لحماية البيئة للشركة الصينية والتطبيقات الجديدة فى مجال التكرير وخاصة فى مجال معالجة الغازات وإزالة الكبريت وإنتاج أسمدة كبريتات الأمونيا وتحقيق عائدات إضافية.



وقالت الوزارة، إن قطاع البترول يضع على قائمة أولوياته السلامة وحماية البيئة فى مختلف الأنشطة البترولية، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات فى إطار برنامج الوزارة لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز والتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

