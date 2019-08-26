ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة صينية في مجال تكنولوجيا البتروكيماويات تبدي استعدادها للعمل في مصر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:01 ص
البتروكيماويات
البتروكيماويات
مايكل عياد
أبدى ديفيد ال فيليبس، رئيس JNG الصينية المتخصصة فى مجال التكنولوجيات الحديثة لحماية البيئة فى مشروعات التكرير والبتروكيماويات، اهتمام شركته بالعمل فى مصر وتطبيق التكنولوجيات الحديثة التى يتم استخدامها فى العديد من المشروعات بالدول التي يعملوا بها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الشركة وقيادات وزارة البترول، والذي استعراض فيه رئيس الشركة التكنولوجيات الجديدة لحماية البيئة للشركة الصينية والتطبيقات الجديدة فى مجال التكرير وخاصة فى مجال معالجة الغازات وإزالة الكبريت وإنتاج أسمدة كبريتات الأمونيا وتحقيق عائدات إضافية.

وقالت الوزارة، إن قطاع البترول يضع على قائمة أولوياته السلامة وحماية البيئة فى مختلف الأنشطة البترولية، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات فى إطار برنامج الوزارة لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز والتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة أوروبية.. ورشة عمل للإسراع بتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

البترول: اهتمام كبير من الشركات الأمريكية بالاستثمار في مصر

ترشيحاتنا

دعوة من الترجي لـ محمد صلاح.. تعرف على السبب

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين ليلة زفافهما فى حادث بشع.. فيديو وصور

علي عمق 6 آلاف متر .. بدء حفر حقل مونتو المصري للغاز باحتياطي 4.7 تريليون قدم

أنغام تعلق على فوز زوجها بجائزة جلوبل ميوزك أوورد

اخبار النادي الاهلي اليوم الاحد 25-8-2019.. الأحمر مهدد بسحب لقب الدوري.. وحريق داخل القناة

شاهد | ريهام سعيد بعد منع ظهورها: أنا بكره التخن جدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة