استعدادا للبطولة العربية.. مصيلحي يؤازر لاعبي الاتحاد قبل المران الأخير بالكويت

عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري اجتماعا مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل التدريب الأخير استعدادا لمباراة الفريق أمام العربى الكويتى المقرر لها مساء غد على ستاد صباح السالم ضمن مباريات الذهاب فى دور الـ32 لكأس محمد السادس .



وحرص مصيلحى خلال الاجتماع الذى استمر لمدة 25 دقيقة على تحفيز اللاعبين ورفع الروح المعنوية لهم .



وأوضح رئيس النادى للاعبى فريقه أهمية المباراة لنادى الاتحاد كممثل لمصر فى البطولة وكذلك أهميتها لجماهير وعشاق الفانلة الخضراء .



وتدرب الفريق مساء اليوم على ملعب المباراة تحت إشراف طلعت يوسف المدير الفني الذى حرص على وضع اللمسات النهائية للفريق قبل المباراة.