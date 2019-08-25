اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 25 - 8 - 2019.. وفاة نجم الفريق لـ كرة اليد.. وتجهيز مفاجأة للمقاصة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك ، وجاءت كالتالي:عقد ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسه سريعة مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق ، خلال مران الفريق اليوم الأحد ، قام خلالها بإعطاء اللاعب بعض التعليمات وكلفه ببعض المهام والواجبات الفنيةحصل محمد حسن لاعب وسط الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.توفي منذ قليل ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد، ووالد نجم الزمالك محمد ممدوح هاشم المحترف في صفوف بوخارست اليوناني.انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم بالزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.نعى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، الراحل ممدوح هاشم نجم الزمالك ومصر الأسبق في كرة اليد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الذي وافته المنية منذ قليل.يفاضل النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بين ثلاثة عروض للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، الاعتماد على مصطفى محمد مهاجم الفريق في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.