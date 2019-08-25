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اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 25 - 8 - 2019.. وفاة نجم الفريق لـ كرة اليد.. وتجهيز مفاجأة للمقاصة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:12 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك ، وجاءت كالتالي:

ميتشو يعقد جلسه مع أشرف بن شرقي قبل التمرين


عقد ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسه سريعة مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق ، خلال مران الفريق اليوم الأحد ، قام خلالها بإعطاء اللاعب بعض التعليمات وكلفه ببعض المهام والواجبات الفنية


محمد حسن راحة من تدريبات الزمالك بسبب الإصابة وبو طيب يصل غدا


حصل محمد حسن لاعب وسط الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

وفاة ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد


توفي منذ قليل ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد، ووالد نجم الزمالك محمد ممدوح هاشم المحترف في صفوف بوخارست اليوناني.

طارق حامد ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لـ المقاصة


انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم بالزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

الزمالك ينعى ممدوح هاشم لاعب فريق اليد ومنتخب مصر السابق


نعى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، الراحل ممدوح هاشم نجم الزمالك ومصر الأسبق في كرة اليد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الذي وافته المنية منذ قليل.

معروف يوسف يفاضل بين 3 عروض بعد صعوبة عودته للزمالك


يفاضل النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بين ثلاثة عروض للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .


بعد تألقه .. الزمالك يعتمد على مصطفى محمد أمام مصر المقاصة


قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، الاعتماد على مصطفى محمد مهاجم الفريق في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

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