الدوري الإسباني .. فقير يتقدم لـ ريال بيتيس وجريزمان يتعادل لبرشلونة في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي برشلونة وريال بيتيس بالتعادل لهدف لكل منهما فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الكامب نو فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز.



وافتتح ريال بيتيس التهديف فى الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي فقير بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله ليتوغل داخل منطقة الجزاء فيسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول لفريقه .



وأدرك برشلونة التعادل فى الدقيقة 41 عن طريق جريزمان بعد تلقيه عرضية من زميله فيسددها علي الفور فتصطدم بيد الحارس وتسكن الشباك علي الفور ، معلنا هدف التعادل للكتالوني .



يذكر أن الفريقين تعرضا للهزيمة في الجولة الأولى، حيث خسر برشلونة أمام بلباو بهدف دون رد، في حين خسر بيتيس أمام بلد الوليد بهدفين مقابل هدف.

