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فن

شاهد.. تمثال ليلى مراد في مرسى مطروح يثير سخرية رواد مواقع التواصل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:20 م
تمثال ليلى مراد في
تمثال ليلى مراد في مطروح
محمد بدران
أثيرت حالة من الجدل على صفحات «السوشيال ميديا» خلال الساعات الماضية بعد تداول صور لتمثال الفنانة الراحلة ليلي مراد بشاطئ الغرام في مدينة مرسى مطروح، وتباينت الآراء بين الاعجاب ورفض البعض للتمثال.


وعلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على التمثال قائلين: "تمثال ليلى مراد البرونزى، ‏تمثال ليلي مراد في شاطئ الغرام ايه موضوع التماثيل ده مش بحبهم وشكله مرعب اساسا".

وأضاف ثالث "تمثال ليلي مراد بس هو تقريبا قعدت زيادة عن اللزوم في الشمس".

وأكمل أحد رواد التواصل الاجتماعي: «إحنا على كده نعمل تمثال لـ ليلي مراد...".

ويعد تمثال ليلى مراد بمدخل مسرح شاطئ الغرام، ضمن التطويرات التي تسعى المحافظة تنفيذها في الشواطئ، ومن بينها شاطئ الغرام، ويشهد الشاطئ أعمال تطوير الكافتيريات والممشى والمحال والشاليهات الجديدة.
شاهد.. تمثال ليلى مراد في مرسى مطروح يثير سخرية رواد مواقع التواصل
شاهد.. تمثال ليلى مراد في مرسى مطروح يثير سخرية رواد مواقع التواصل
شاهد.. تمثال ليلى مراد في مرسى مطروح يثير سخرية رواد مواقع التواصل
شاهد.. تمثال ليلى مراد في مرسى مطروح يثير سخرية رواد مواقع التواصل

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