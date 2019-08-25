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تعليم

رئيس جامعة مصر : نستهدف طلاب الطبقة المتوسطة .. وطبقنا نظام التابلت منذ 10 سنوات

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:18 م
صدى البلد
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قال الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ان الدكتورة سعاد كفافى أسست هذه الجامعة لتكون للطبقة المتوسطة، لذلك الرسوم الجامعية أقل بكثير من مثيلاتها. 

أضاف العزازى خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز ببرنامج " ٩٠ دقيقة " على شاشة قناة المحور ، ان الجامعة تطبق نظام التابلت منذ عشر سنوات، كما ان كثافات الطلاب داخل القاعات الدراسية لا تتعدى ٢٠ طالبا لزيادة تركيز الطلاب وترك مساحة لهم للمناقشة العلمية.

ونفى الاتهامات بأن الجامعات الخاصة مصاريفها كبيرة على الطلاب وأولياء الامور وان الجامعات الخاصة تشارك الجامعات الحكومية فى رسالة علمية هادفة للارتقاء بالتعليم والطلاب فى مصر. 

وأشار الى أن الجامعات الخاصة تدعم التعليم العالى، والطفرة فى الجامعات خلال المرحلة الاخيرة شيء رائع ، وتم انشاء 5 جامعات فى سنتين وهى جامعات الجيل الرابع وتكاد تكون معجزة وشيئا مذهلا فى مصر.

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