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رياضة

الدوري الفرنسي .. شوط أول سلبي بين باريس سان جيرمان وتولوز

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:08 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين باريس سان جيرمان و ضيفه تولوز في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على أرضية ملعب "بارك دي برانس" ضمن مجريات الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي.

ويقود الثنائي كيليان مبابي وإدينسون كافانى، هجوم سان جيرمان فى مباراة الليلة، فى ظل تواصل غياب النجم البرازيلى نيمار، الذى لم يحسم مستقبله سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفشل الفريق الباريسي في الوصول لشباك الخصم في الـ 45 دقيقة الأولي رغم السيطرة .

ويمتلك الفريق الباريسي 3 نقاط فى المركز الثانى عشر، بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعد فوزه فى الجولة الأولى على نيم أولمبيك 3 – 0، والخسارة أمام رين بهدفين لهدف، فى الجولة الثانية.

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